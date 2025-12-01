Concert de la Sainte Cécile Place de la Poste Villeneuve-de-Marsan

Concert de la Sainte Cécile

Place de la Poste Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan Landes

La réputée Harmonie La Mayoral a concocté une nouvelle fois, pour sa Sainte Patronne, un programme digne des grands ensembles que le public pourra déguster dans la magnifique salle de l’Alambic des Arts.

La première partie du concert sera animée par l’Orchestre Junior de l’École de Musique

Sur résa

Attention, il est impératif de réserver ses places ! .

Place de la Poste Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 70 46 29

English : Concert de la Sainte Cécile

The renowned Harmonie La Mayoral has once again concocted a program worthy of the great ensembles that audiences can enjoy in the magnificent hall of the Alambic des Arts.

The first part of the concert will be led by the Orchestre Junior de l?École de Musique

On reservation

German : Concert de la Sainte Cécile

Die renommierte Harmonie La Mayoral hat zu ihrer Schutzpatronin wieder einmal ein Programm zusammengestellt, das den großen Ensembles würdig ist und das das Publikum im wunderschönen Saal des Alambic des Arts genießen kann.

Der erste Teil des Konzerts wird vom Juniororchester der Musikschule gestaltet

Auf Resa

Italiano :

In occasione del suo patrono, la rinomata banda di ottoni La Mayoral ha ancora una volta elaborato un programma degno dei grandi ensemble che il pubblico potrà ammirare nella magnifica sala Alambic des Arts.

La prima parte del concerto sarà guidata dall’Orchestre Junior de l’École de Musique

Su prenotazione

Espanol : Concert de la Sainte Cécile

Con motivo de su santo patrón, la célebre banda de música La Mayoral ha vuelto a confeccionar un programa digno de los grandes conjuntos que el público podrá disfrutar en la magnífica sala Alambic des Arts.

La primera parte del concierto correrá a cargo de la Orchestre Junior de l’École de Musique

Con reserva previa

