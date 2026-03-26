Concert de la section Jazz du conservatoire de Reims Le Caveau d’hermonville Hermonville

Concert de la section Jazz du conservatoire de Reims

Le Caveau d’hermonville 9 Rue Visin Hermonville Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Tout public

Concert. .

Le Caveau d’hermonville 9 Rue Visin Hermonville 51220 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de la section Jazz du conservatoire de Reims

L’événement Concert de la section Jazz du conservatoire de Reims Hermonville a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne