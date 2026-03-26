Concert de la section Jazz du conservatoire de Reims Le Caveau d’hermonville Hermonville

Concert de la section Jazz du conservatoire de Reims Le Caveau d’hermonville Hermonville vendredi 10 avril 2026.

Concert de la section Jazz du conservatoire de Reims

Le Caveau d’hermonville 9 Rue Visin Hermonville Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Tout public
Concert.   .

Le Caveau d’hermonville 9 Rue Visin Hermonville 51220 Marne Grand Est  

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English : Concert de la section Jazz du conservatoire de Reims

L’événement Concert de la section Jazz du conservatoire de Reims Hermonville a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne

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