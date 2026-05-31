Concert de la Seijy Ozawa Academy – Cour du Château ou Casino-Théâtre, Château de Rolle, Rolle

Concert de la Seijy Ozawa Academy – Cour du Château ou Casino-Théâtre Samedi 11 juillet, 19h30 Château de Rolle District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T19:30:00+02:00 – 2026-07-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T19:30:00+02:00 – 2026-07-11T21:30:00+02:00

Fondée en 2004 par le chef d’orchestre Seiji Ozawa, l’Académie a pour mission d’inciter les jeunes musiciens sollistes à se former au travail en quatuor à cordes et en ensemble orchestral. Les Académiciens donnent une série de concerts : Les répétitions journalières, dans le château de Rolle sont ouvertes au public. L’Académie donne un concert annuel à Rolle, cette année, il aura lieu dans la cour du Château de Rolle ou au Casino-Théâtre en cas de mauvais temps.

D’autres concerts viennent clore la période de l’Académie : à La Cité Bleue à Genève, au Festival de Musique à La Chaux-de-Fonds ainsi qu’à la Fondation Gianadda à Martigny.

Château de Rolle Grand-Rue 1 Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://ozawa-academy.ch/ »}]

Concert de la 22ème édition de la Seji Ozawa International Academy Switzerland

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