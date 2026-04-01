Concert de la Société de musique Concordia Meistratzheim
Concert de la Société de musique Concordia Meistratzheim dimanche 19 avril 2026.
Concert de la Société de musique Concordia
rue de la Schifflach Meistratzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Concert printanier de musique populaire, sous la direction de Hubert Frey. Petite restauration.
La Société de musique Concordia de Meistratzheim vous invite à son concert printanier de musique populaire.
Trombones, clarinettes, flûtes traversières, trompettes, bugles, barytons, saxophone, contrebasses et batterie, vont vous faire rêver le temps d’un après-midi en vous interprétant de beaux morceaux, sous la direction de M. Hubert FREY.
Petite restauration sur place .
rue de la Schifflach Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 42 98 10
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English :
Spring concert of popular music, conducted by Hubert Frey. Light refreshments.
L’événement Concert de la Société de musique Concordia Meistratzheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme d’Obernai