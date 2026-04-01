Concert de la Société de musique Concordia

rue de la Schifflach Meistratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Concert printanier de musique populaire, sous la direction de Hubert Frey. Petite restauration.

La Société de musique Concordia de Meistratzheim vous invite à son concert printanier de musique populaire.

Trombones, clarinettes, flûtes traversières, trompettes, bugles, barytons, saxophone, contrebasses et batterie, vont vous faire rêver le temps d’un après-midi en vous interprétant de beaux morceaux, sous la direction de M. Hubert FREY.

Petite restauration sur place .

rue de la Schifflach Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 42 98 10

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English :

Spring concert of popular music, conducted by Hubert Frey. Light refreshments.

L’événement Concert de la Société de musique Concordia Meistratzheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme d’Obernai