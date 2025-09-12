Concert de la Société Musicale de Criquetot l’Esneval Criquetot-l’Esneval
Début : 2025-09-12 20:45:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
La Société Musicale de Criquetot-l’Esneval présente son concert à la salle des fêtes de Criquetot-L’Esneval.
Entrée libre et gratuite. .
Salle des fêtes Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie orchsmc@gmail.com
