Concert de la Société Musicale de Criquetot l’Esneval Criquetot-l’Esneval

Début : 2025-09-12 20:45:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

La Société Musicale de Criquetot-l’Esneval présente son concert à la salle des fêtes de Criquetot-L’Esneval.

Entrée libre et gratuite. .

Salle des fêtes Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie orchsmc@gmail.com

