Concert de la solidarité à Vitré Vitré

Concert de la solidarité à Vitré

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Concert de la solidarité organisé par le Secours Catholique au Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré.

Présence des chorales Nervalphonie, Vocal’Izé, O’Diapason, Castel Mélodies et du bagad Dor Vras.

Tarifs 10 €, 1 €/personne en situation de précarité financière et gratuit pour les -12 ans.

Vente des billets à la maison paroissiale, rue de Paris (paiement par chèque souhaité). .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 99 28 44

