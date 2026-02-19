Concert de la solidarité du Secours Populaire Salle des fêtes Pauillac
Concert de la solidarité du Secours Populaire Salle des fêtes Pauillac samedi 7 mars 2026.
Concert de la solidarité du Secours Populaire
Salle des fêtes 23 rue Edouard de Pontet Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Concert organisé par les bénévoles du comité de Pauillac du Secours Populaire Français.
Au programme
Musique, chant, danse, variétés
Restauration crêpes bretonnes salées et sucrées, pâtisseries et buvette
Tombola à l’entracte
Nombreux lots à gagner, offerts par les magasins de la région
Grands vins du médoc, offerts par les châteaux .
Salle des fêtes 23 rue Edouard de Pontet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 09 29 45 pauillac@spf33.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de la solidarité du Secours Populaire Pauillac a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Médoc-Vignoble