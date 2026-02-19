Concert de la solidarité du Secours Populaire Salle des fêtes Pauillac

Concert de la solidarité du Secours Populaire

Salle des fêtes 23 rue Edouard de Pontet Pauillac Gironde

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Concert organisé par les bénévoles du comité de Pauillac du Secours Populaire Français.

Au programme

Musique, chant, danse, variétés

Restauration crêpes bretonnes salées et sucrées, pâtisseries et buvette

Tombola à l’entracte

Nombreux lots à gagner, offerts par les magasins de la région

Grands vins du médoc, offerts par les châteaux .

Salle des fêtes 23 rue Edouard de Pontet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 09 29 45 pauillac@spf33.org

