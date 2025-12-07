Concert de la St Nicolas Kirchberg

Concert de la St Nicolas

Rue du Moulin Kirchberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

La Musique St Vincent Kirchberg Wegscheid organise son concert de fin d’année. Avec l’ensemble de Rougemont-le-Château, les musiciens partageront un programme musical renouvelé et leur passion du jeu en commun. Un beau moment d’émotion à vivre ensemble. Buvette après le concert.

Depuis de nombreuses années, la Musique St Vincent Kirchberg Wegscheid organise son concert de fin d’année à l’église Saint Vincent. Ce concert, gratuit (avec un chapeau pour les dons), vous permettra de découvrir une sélection de morceaux musicaux toujours renouvelée, offrant à chaque fois une expérience inédite.

C’est un événement incontournable pour l’association, et surtout pour les musiciens qui, avec passion, auront à cœur de partager leurs émotions et de démontrer la qualité de leur ensemble.

À chaque représentation, l’ensemble musical de la Musique St Vincent Kirchberg Wegscheid s’associe avec l’ensemble musical de Rougemont-le-Château (90). Cette collaboration crée une synergie qui fait leur force et enrichit chaque performance. Ensemble, ils jouent avec plaisir et partagent leur amour de la musique avec le public.

Une buvette sera également disponible après le concert pour prolonger cet agréable moment de convivialité. .

Rue du Moulin Kirchberg 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

The Musique St Vincent Kirchberg Wegscheid is organizing its end-of-year concert. Together with the Rougemont-le-Château ensemble, the musicians will share a renewed musical program and their passion for playing together. An emotional moment to enjoy together. Refreshments after the concert.

German :

Die Musique St Vincent Kirchberg Wegscheid organisiert ihr Jahresabschlusskonzert. Gemeinsam mit dem Ensemble aus Rougemont-le-Château werden die Musiker ein neues musikalisches Programm und ihre Leidenschaft für das gemeinsame Spiel teilen. Ein schöner Moment der Emotionen, den Sie gemeinsam erleben können. Getränke nach dem Konzert.

Italiano :

La Musique St Vincent Kirchberg Wegscheid organizza il suo concerto di fine anno. Insieme all’ensemble di Rougemont-le-Château, i musicisti condivideranno un nuovo programma musicale e la loro passione per il suonare insieme. Sarà un momento emozionante da vivere insieme. Rinfresco dopo il concerto.

Espanol :

La Musique St Vincent Kirchberg Wegscheid organiza su concierto de fin de curso. Junto con el conjunto de Rougemont-le-Château, los músicos compartirán un nuevo programa musical y su pasión por tocar juntos. Será un momento emocionante para disfrutar juntos. Refrescos después del concierto.

