Concert de la St Nicolas Onet-le-Château
Concert de la St Nicolas Onet-le-Château dimanche 7 décembre 2025.
Concert de la St Nicolas
Avenue des Lilas Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Par l’Ensemble Vocal des Quatre Saisons
Concert de la St Nicolas à Onet-le-Château. Le dimanche 7 décembre 2025 à 15h00 dans l’église Saint-Joseph de l’Artisan.
30 choristes de l’Ensemble Vocal des Quatre Saisons, interprèteront des chants du monde et des grands classiques sous la direction de Pierre Laurent. .
Avenue des Lilas Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie
English :
By the Ensemble Vocal des Quatre Saisons
L’événement Concert de la St Nicolas Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)