Concert de la St Nicolas Onet-le-Château

Concert de la St Nicolas

Avenue des Lilas Onet-le-Château Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Par l’Ensemble Vocal des Quatre Saisons

Concert de la St Nicolas à Onet-le-Château. Le dimanche 7 décembre 2025 à 15h00 dans l’église Saint-Joseph de l’Artisan.

30 choristes de l’Ensemble Vocal des Quatre Saisons, interprèteront des chants du monde et des grands classiques sous la direction de Pierre Laurent. .

By the Ensemble Vocal des Quatre Saisons

