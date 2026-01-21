Concert de la St Valentin – Les duos d’Amour Eglise Saint Sulpice Paris

Concert de la St Valentin – Les duos d’Amour Eglise Saint Sulpice Paris samedi 14 février 2026.

Direction Mathieu Cabanes

solistes Clémence Levy – Artavazd Sargsyan

Ne le manquez pas !
Composé parmi les duos d’amour extraits d’Opéra les plus connus du répertoire.
Au programme 2 solistes, Chœur et Orchestre.
Le samedi 14 février 2026
de 20h45 à 22h00
payant

de 20 à 60 € 

Public enfants, jeunes et adultes.

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice  75006 Paris
https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios


