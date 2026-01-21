Concert de la St Valentin – Les duos d’Amour Eglise Saint Sulpice Paris

Direction Mathieu Cabanes

solistes Clémence Levy – Artavazd Sargsyan

Composé parmi les duos d’amour extraits d’Opéra les plus connus du répertoire.

Au programme 2 solistes, Chœur et Orchestre.

Le samedi 14 février 2026

de 20h45 à 22h00

payant

de 20 à 60 €

Public enfants, jeunes et adultes.

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios



