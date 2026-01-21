Concert de la St Valentin – Les duos d’Amour Eglise Saint Sulpice Paris
Concert de la St Valentin – Les duos d’Amour Eglise Saint Sulpice Paris samedi 14 février 2026.
Direction Mathieu Cabanes
solistes Clémence Levy – Artavazd Sargsyan
Ne le manquez pas !
Composé parmi les duos d’amour extraits d’Opéra les plus connus du répertoire.
Au programme 2 solistes, Chœur et Orchestre.
Le samedi 14 février 2026
de 20h45 à 22h00
payant
de 20 à 60 €
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T21:45:00+01:00
fin : 2026-02-14T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T20:45:00+02:00_2026-02-14T22:00:00+02:00
Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios
Afficher la carte du lieu Eglise Saint Sulpice et trouvez le meilleur itinéraire