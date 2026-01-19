Concert de la St Valentin Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement

Concert de la St Valentin

Samedi 14 février 2026 de 17h à 18h15. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Récital lyrique Amour ,Gloire et Opéra .

Amour, Gloire et Opéra



Les grandes passions lyriques à travers les chefs-d’œuvre de Bizet, Saint-Saëns, Puccini et autres maîtres de l’opéra.



Chloé Chaume soprano



Valentine Lemercier mezzo-soprano



Frédéric Isoletta piano



Amour, gloire et passions éternelles…



Plongez dans les plus beaux airs d’opéra avec Bizet, Saint-Saëns, Puccini lors d’un concert vibrant d’émotions. .

Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 94 65 40 contactlyricopera@gmail.com

