Concert de la St Valentin Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement
Concert de la St Valentin Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement samedi 14 février 2026.
Concert de la St Valentin
Samedi 14 février 2026 de 17h à 18h15. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-14 18:15:00
Date(s) :
2026-02-14
Récital lyrique Amour ,Gloire et Opéra .
Amour, Gloire et Opéra
Les grandes passions lyriques à travers les chefs-d’œuvre de Bizet, Saint-Saëns, Puccini et autres maîtres de l’opéra.
Chloé Chaume soprano
Valentine Lemercier mezzo-soprano
Frédéric Isoletta piano
Amour, gloire et passions éternelles…
Plongez dans les plus beaux airs d’opéra avec Bizet, Saint-Saëns, Puccini lors d’un concert vibrant d’émotions. .
Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 94 65 40 contactlyricopera@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lyric recital Amour ,Gloire et Opéra .
L’événement Concert de la St Valentin Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille