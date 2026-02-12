Concert de la St Valentin Oye-Plage

Concert de la St Valentin

148 avenue Paul-Machy Oye-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Plongez au cœur d’une soirée musicale inoubliable pour la Saint-Valentin, où la magie du piano à quatre mains célèbre l’amour sous toutes ses formes. Laissez-vous emporter par les mélodies romantiques et oniriques de Je te veux d’Erik Satie et du célèbre Clair de lune de Debussy.

Explorez ensuite la passion dramatique de la Danse macabre de Saint-Saëns et le tourbillon grisant de La Valse de Ravel. Le programme s’achèvera sur une touche de modernité minimaliste avec l’envoûtante douceur de Truman Sleeps de Philip Glass et l’apaisement absolu de Spiegel im Spiegel d’Arvo Pärt.

Ce concert est l’occasion de découvrir le Duo NANAMA, un duo de pianistes spécialement créé pour cette soirée et qui vous transportera à travers les émotions les plus profondes. Une invitation à vivre l’amour en musique, des classiques intemporels aux émotions contemporaines. .

