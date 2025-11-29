Concert de la Ste Cécile Théâtre Francis Planté Orthez
Concert de la Ste Cécile Théâtre Francis Planté Orthez samedi 29 novembre 2025.
Concert de la Ste Cécile
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le Concert de la Sainte-Cécile à Orthez est un rendez-vous musical incontournable de l’automne. Chaque année, l’Harmonie Municipale d’Orthez rend hommage à la patronne des musiciens avec un programme éclectique mêlant œuvres classiques, musiques de films et créations contemporaines. Dirigée par Florian Martin. .
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 93 49
English : Concert de la Ste Cécile
German : Concert de la Ste Cécile
Italiano :
Espanol : Concert de la Ste Cécile
L’événement Concert de la Ste Cécile Orthez a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Coeur de Béarn