Concert de la Ste Cécile Théâtre Francis Planté Orthez

Concert de la Ste Cécile

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Le Concert de la Sainte-Cécile à Orthez est un rendez-vous musical incontournable de l’automne. Chaque année, l’Harmonie Municipale d’Orthez rend hommage à la patronne des musiciens avec un programme éclectique mêlant œuvres classiques, musiques de films et créations contemporaines. Dirigée par Florian Martin. .

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 93 49

