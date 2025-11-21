Concert de la Ste Cécile Loguivy de la Mer Ploubazlanec

Concert de la Ste Cécile

Loguivy de la Mer Eglise St Ivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Concert de l’association Ad Libitum Trégor, Au cœur du programme, le lumineux Gloria de Vivaldi, mais aussi J. S. Bach, Perucona, Haendel. Avec les Cordes d’Armor, Les Reines de Choeur, Arnaud Fournier. .

Loguivy de la Mer Eglise St Ivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 19 88 75

