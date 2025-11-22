Concert de la Ste Cécile église St Vivien Pons
Concert de la Ste Cécile église St Vivien Pons samedi 22 novembre 2025.
Concert de la Ste Cécile
église St Vivien Eglise St Vivien Pons Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Le Chœur mixte du Donjon vous propose un concert en l’église St Vivien (avec la Cheffe de Chœur Alice DURAND).
English :
The Ch?ur mixte du Donjon offers a concert in St Vivien church (with conductor Alice DURAND).
German :
Der gemischte Ch?ur du Donjon lädt Sie zu einem Konzert in der Kirche St Vivien ein (mit der Chorleiterin Alice DURAND).
Italiano :
La Ch’ur mixte du Donjon terrà un concerto nella chiesa di St Vivien (con la direttrice Alice DURAND).
Espanol :
La Ch?ur mixte du Donjon ofrecerá un concierto en la iglesia de St Vivien (con la directora Alice DURAND).
