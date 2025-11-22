Concert de la Ste Cécile église St Vivien Pons

Concert de la Ste Cécile

église St Vivien Eglise St Vivien Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le Chœur mixte du Donjon vous propose un concert en l’église St Vivien (avec la Cheffe de Chœur Alice DURAND).

.

église St Vivien Eglise St Vivien Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

The Ch?ur mixte du Donjon offers a concert in St Vivien church (with conductor Alice DURAND).

German :

Der gemischte Ch?ur du Donjon lädt Sie zu einem Konzert in der Kirche St Vivien ein (mit der Chorleiterin Alice DURAND).

Italiano :

La Ch’ur mixte du Donjon terrà un concerto nella chiesa di St Vivien (con la direttrice Alice DURAND).

Espanol :

La Ch?ur mixte du Donjon ofrecerá un concierto en la iglesia de St Vivien (con la directora Alice DURAND).

L’événement Concert de la Ste Cécile Pons a été mis à jour le 2025-11-17 par Offices de Tourisme de Jonzac