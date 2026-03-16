Concert : De la Tamise à Venise ; Sacrée musique » Eglise Notre-Dame en Saint-Melaine Pacé Dimanche 12 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 12€; réduit: 8€; sortir: 4€; Gratuit pour les moins de 16 ans

Pour célébrer une décennie à la tête de l’ensemble vocal, Damien Simon nous invite à un voyage musical, des rives de l’Angleterre élisabéthaine aux fastes des basiliques italiennes. Le programme est …

Dix ans d’élan, de souffle et de passion.

Pour célébrer cette décennie à la tête de l’ensemble vocal, Damien Simon nous invite à un voyage musical, des brumes anglaises aux ors italiens, des rives de l’Angleterre élisabéthaine aux fastes des basiliques italiennes.

Le programme est consacré à de magnifiques polyphonies de la Renaissance. Leurs lignes entremêlées viennent créer de multiples tissus où se reflètent tant de couleurs aux nuances subtiles et les compositeurs (Byrd, Sweelinck, Victoria ou Monteverdi…) revivent alors subitement au travers de leurs architectures sonores, livrant leur profondeur spirituelle et l’élégance de leur écriture.

À travers ces chefs-d’œuvre, les voix s’élèvent et résonnent comme autant de passerelles entre les cultures et les siècles. Ce concert-anniversaire célèbre non seulement une décennie d’engagement artistique et humain, mais surtout la puissance intemporelle de la musique sacrée.

Venez partager cet instant d’exception !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T17:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/a-vous-sans-autre/evenements/10-ans-de-polyphonies 0608824565 avoussansautre@gmail.com https://avoussansautre.fr/

Eglise Notre-Dame en Saint-Melaine Place Saint-Melaine Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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