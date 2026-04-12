Concert : De la Tamise à Venise ; Sacrée musique », Eglise Notre-Dame en Saint-Melaine, Pacé
Concert : De la Tamise à Venise ; Sacrée musique », Eglise Notre-Dame en Saint-Melaine, Pacé dimanche 12 avril 2026.
Concert : De la Tamise à Venise ; Sacrée musique » Dimanche 12 avril, 16h00 Eglise Notre-Dame en Saint-Melaine Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 12€; réduit: 8€; sortir: 4€; Gratuit pour les moins de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:30:00+02:00
Dix ans d’élan, de souffle et de passion.
Pour célébrer cette décennie à la tête de l’ensemble vocal, Damien Simon nous invite à un voyage musical, des brumes anglaises aux ors italiens, des rives de l’Angleterre élisabéthaine aux fastes des basiliques italiennes.
Le programme est consacré à de magnifiques polyphonies de la Renaissance. Leurs lignes entremêlées viennent créer de multiples tissus où se reflètent tant de couleurs aux nuances subtiles et les compositeurs (Byrd, Sweelinck, Victoria ou Monteverdi…) revivent alors subitement au travers de leurs architectures sonores, livrant leur profondeur spirituelle et l’élégance de leur écriture.
À travers ces chefs-d’œuvre, les voix s’élèvent et résonnent comme autant de passerelles entre les cultures et les siècles. Ce concert-anniversaire célèbre non seulement une décennie d’engagement artistique et humain, mais surtout la puissance intemporelle de la musique sacrée.
Venez partager cet instant d’exception !
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