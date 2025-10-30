Concert de la Toussaint à Nice : Vivaldi, Bach, Rachmaninov & Harry Potter Eglise Saint-François de paule Nice

Concert de la Toussaint à Nice : Vivaldi, Bach, Rachmaninov & Harry Potter Eglise Saint-François de paule Nice Jeudi 30 octobre, 20h30 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Réduction 5€ 12-25 ans,

✨ Un voyage musical unique à Nice : de Bach à Rachmaninov, jusqu’à l’univers magique de Harry Potter avec le thème d’Hedwig, célébrons ensemble la Toussaint par la musique et l’émotion.

Le jeudi 30 octobre 2025, l’Ensemble Musicâme France vous donne rendez-vous pour une soirée musicale exceptionnelle à l’église Saint-François-de-Paule de Nice. À l’occasion de la Toussaint, ce concert sera un moment de mémoire et de lumière, une parenthèse hors du temps où la musique devient un hommage à la beauté, à l’émotion et à la spiritualité.

Le programme, riche et varié, vous fera voyager à travers plusieurs siècles : des œuvres baroques de Telemann et C.P.E. Bach, des pages romantiques signées Rachmaninov, Schubert et Elgar, mais aussi des musiques de film qui ont marqué l’imaginaire collectif. Parmi elles, le célèbre Hedwig’s Theme de John Williams, qui plongera le public dans l’univers magique de Harry Potter, et l’inoubliable Lux Aeterna de Clint Mansell.

Grâce à cette diversité, le concert de Toussaint s’adresse autant aux passionnés de musique classique qu’aux amateurs de grandes émotions. Dans le cadre intimiste et inspirant de l’église Saint-François-de-Paule, la musique résonnera comme une célébration de la mémoire et de la vie.

https://musicamefrance.com/concert/concert-nice-vivaldi-harry-potter/ +337 49 97 97 08

Eglise Saint-François de paule 9, Rue Saint-François de Paule Nice Vieux Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes