Concert de la Toussaint Chambon-sur-Voueize
Concert de la Toussaint Chambon-sur-Voueize mercredi 29 octobre 2025.
Concert de la Toussaint
Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Baroque, classique, romantique, sacrée
Clavecin/harmonium Quintus Blundell ( diplômé des Conservatoires Royaux du Royaume-Uni
Flûte Oriane Schmitt
Batterie fanfare des Sapeur-Pompiers de Boussac
Soprano Lucie Pérès-Demarty ( Conservatoire Paul Dukas Paris 12ème) .
Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine kiaorachambon@gmail.com
