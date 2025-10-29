Concert de la Toussaint Chambon-sur-Voueize

Concert de la Toussaint Chambon-sur-Voueize mercredi 29 octobre 2025.

Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Baroque, classique, romantique, sacrée

Clavecin/harmonium Quintus Blundell ( diplômé des Conservatoires Royaux du Royaume-Uni

Flûte Oriane Schmitt

Batterie fanfare des Sapeur-Pompiers de Boussac

Soprano Lucie Pérès-Demarty ( Conservatoire Paul Dukas Paris 12ème) .

Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine kiaorachambon@gmail.com

