Concert de la UT de la Forêt, Église paroissiale, Saint-Sulpice-la-Forêt
Concert de la UT de la Forêt, Église paroissiale, Saint-Sulpice-la-Forêt vendredi 5 juin 2026.
Concert de la UT de la Forêt Vendredi 5 juin, 20h30 Église paroissiale Ille-et-Vilaine
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Église paroissiale Ruelle aux Chevaux 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne
Vendredi 5 juin 2026 à 20h30 à l’église saint-sulpice-la-forêt concert
La UT de la Forêt