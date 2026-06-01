Concert de la UT de la Forêt, Église paroissiale, Saint-Sulpice-la-Forêt

Concert de la UT de la Forêt Vendredi 5 juin, 20h30 Église paroissiale Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Église paroissiale Ruelle aux Chevaux 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne

Vendredi 5 juin 2026 à 20h30 à l’église saint-sulpice-la-forêt concert

La UT de la Forêt