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Concert de la UT de la Forêt, Église paroissiale, Saint-Sulpice-la-Forêt

Concert de la UT de la Forêt, Église paroissiale, Saint-Sulpice-la-Forêt

Concert de la UT de la Forêt, Église paroissiale, Saint-Sulpice-la-Forêt vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Église paroissiale

Adresse : Ruelle aux Chevaux 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt

Ville : 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite

Concert de la UT de la Forêt Vendredi 5 juin, 20h30 Église paroissiale Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Église paroissiale Ruelle aux Chevaux 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne
Vendredi 5 juin 2026 à 20h30 à l’église saint-sulpice-la-forêt concert

La UT de la Forêt

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