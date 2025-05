Concert de la victoire-80ans 1945-2025 – Église Saint-Marcel Ennery, 15 juin 2025 16:00, Ennery.

La section Chant du CSAG (Club Sportif et Artistique de la Garnison de Metz) a le plaisir et l’honneur de vous convier à son récital qui aura lieu :Tout public

The singing section of the CSAG (Club Sportif et Artistique de la Garnison de Metz) is pleased and honored to invite you to its recital:

Die Gesangsabteilung des CSAG (Club Sportif et Artistique de la Garnison de Metz) hat das Vergnügen und die Ehre, Sie zu ihrem Liederabend einzuladen, der stattfindet:

La sezione di canto del CSAG (Club Sportif et Artistique de la Garnison de Metz) è lieta e onorata di invitarvi al suo recital:

La sección de canto del CSAG (Club Sportif et Artistique de la Garnison de Metz) tiene el placer y el honor de invitarle a su recital:

