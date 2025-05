Concert de la Victoire – Troyes, 14 juin 2025 17:00, Troyes.

Tarif : 7 – 7 – 7 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Dans le cadre du 80ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, L’AFMD/DT10, l’ANACR et la Maison Rachi présentent Isabelle DURIN et Michael ERTSCHEID pour le concert de la Victoire, musique de films et chansons de l’époque. Le public pourra participer à cet hommage.



Merci de votre présence ô combien précieuse ! .

Auditorium du Centre de congrès de l’Aube

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

