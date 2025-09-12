Concert de la ville avec l’Orchestre National de Bordeaux Saint-Christoly-de-Blaye
Dans le cadre du programme Bordeaux Live Opera, venez passer une soirée sous le signe de la musique de Verdi et Maher au Vox de Saint-Christoly !
Ce « Concert dans la ville » sera mené par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, sous la direction de Joseph Swensen ; le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux et le chef de chœur Salvatore Caputo.
Ouverture des portes à 19h45. .
D22 Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 74 46 bibliotheque@saint-christoly.fr
