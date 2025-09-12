Concert de la ville avec l’Orchestre National de Bordeaux Saint-Christoly-de-Blaye

Concert de la ville avec l’Orchestre National de Bordeaux Saint-Christoly-de-Blaye vendredi 12 septembre 2025.

Concert de la ville avec l’Orchestre National de Bordeaux

D22 Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Dans le cadre du programme Bordeaux Live Opera, venez passer une soirée sous le signe de la musique de Verdi et Maher au Vox de Saint-Christoly !

Ce « Concert dans la ville » sera mené par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, sous la direction de Joseph Swensen ; le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux et le chef de chœur Salvatore Caputo.

Ouverture des portes à 19h45. .

+33 5 57 42 74 46 bibliotheque@saint-christoly.fr

