Concert de la violoniste baroque Odile Edouard Le Taris Bourdeaux
Concert de la violoniste baroque Odile Edouard Le Taris Bourdeaux samedi 4 avril 2026.
Concert de la violoniste baroque Odile Edouard
Le Taris 1465 Route des Tonils Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Nous avons le plaisir de vous annoncer le prochain concert de la saison
Le Domaine des Nuits du Taris accueillera la violoniste baroque Odile Edouard pour une soirée consacrée au répertoire européen des XVIIe et XVIIIe siècles.
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Le Taris 1465 Route des Tonils Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 97 68 07 lesnuitsdutaris@gmail.com
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English :
We are delighted to announce the next concert of the season
Domaine des Nuits du Taris will welcome baroque violinist Odile Edouard for an evening devoted to the European repertoire of the 17th and 18th centuries.
L’événement Concert de la violoniste baroque Odile Edouard Bourdeaux a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux