Concert de La Voix du Chœur Abbaye de Vinetz Châlons-en-Champagne

Concert de La Voix du Chœur Abbaye de Vinetz Châlons-en-Champagne dimanche 21 septembre 2025.

Concert de La Voix du Chœur Dimanche 21 septembre, 17h00 Abbaye de Vinetz Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Vivez une expérience musicale avec La Voix du Chœur, dirigée par Cassandre Simmonet, dans la chapelle de l’abbaye de Vinetz.

Redécouvrez des musiques de films, comédies musicales et chansons franco-anglaises allant de Manau à Emmanuel Moire, en passant par Elton John, Steppenwolf, Bruno Mars, ou encore Imagine Dragons, Queen et Adèle, interprétées au piano, basse, batterie, clarinette, violoncelle, trombone, ou encore à la voix par un ensemble châlonnais jeune et dynamique !

Abbaye de Vinetz 4 Rue de Vinetz, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Au Moyen Âge, le prieuré de Vinetz était un couvent de bénédictines situé en bordure de l’ancien lit de la Marne, au hameau de Vinetz. À l’origine, il dépendait de l’abbaye de Juilly (en Seine-et-Marne), puis de celle de Molesmes (en Côte-d’Or). Détruit, à l’exception de la petite chapelle, en 1544 lors du passage de l’armée de Charles Quint, il ne fut que partiellement reconstruit, et les dames de la congrégation le quittèrent définitivement en 1622 pour aller s’établir à Châlons, dans l’ancien couvent des Récollets, sis « rue aux Vaches » (devenue par la suite « rue de Vinetz »).

L’ancien couvent est la propriété du département et sert de restaurant d’entreprise. Un bâtiment, reconstruit au XIXᵉ siècle, est affecté aux archives départementales. La chapelle est utilisée pour des expositions temporaires, et deux ailes accueillent le service de la solidarité départementale. Le centre est actuellement la place du Forum de l’Europe, esplanade couverte de tessons, avec des mâts portant les drapeaux aux couleurs des pays européens.

Vivez une expérience musicale avec La Voix du Chœur, dirigée par Cassandre Simmonet, dans la chapelle de l’abbaye de Vinetz.

© La voix du Choeur