CONCERT DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue samedi 26 juillet 2025.

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Participation libre

Début : 2025-07-26

2025-07-26

Concert des élèves de l’académie de musique de Lozère à 17h à la salle des fêtes de La Canourgue.

eric.saint.michel@cegetel.net

English :

Concert by students from the Académie de Musique de Lozère at 5pm in the Salle des Fêtes, La Canourgue.

German :

Konzert der Schüler der Musikakademie von Lozère um 17 Uhr im Festsaal von La Canourgue.

Italiano :

Concerto degli studenti dell’Académie de Musique de Lozère alle 17.00 nella Salle des Fêtes, La Canourgue.

Espanol :

Concierto de los alumnos de la Academia de Música de Lozère a las 17.00 h en la Sala de Fiestas de La Canourgue.

