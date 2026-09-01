Informations pratiques

Gourdon

Concert de l’Académie Musicale de Gourdon à l’église des Cordeliers

Église des Cordeliers Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Académie Musicale de Gourdon vous invite à leur concert

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Académie Musicale de Gourdon vous invite à leur concert. Venez découvrir leur répertoire allant de la période médiévale au XXème siècle !

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Église des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 61 42 mariegastine@orange.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Gourdon Music Academy invites you to their concert

L’événement Concert de l’Académie Musicale de Gourdon à l’église des Cordeliers Gourdon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Gourdon