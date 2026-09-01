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Concert de l’Académie Musicale de Gourdon à l’église des Cordeliers Gourdon

samedi 19 septembre 2026 · Gourdon

Concert de l’Académie Musicale de Gourdon à l’église des Cordeliers Gourdon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Église des Cordeliers
Ville
46300 Gourdon
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Gourdon

Concert de l’Académie Musicale de Gourdon à l’église des Cordeliers

Église des Cordeliers Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Académie Musicale de Gourdon vous invite à leur concert

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Académie Musicale de Gourdon vous invite à leur concert. Venez découvrir leur répertoire allant de la période médiévale au XXème siècle !

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Église des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 61 42  mariegastine@orange.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Gourdon Music Academy invites you to their concert

L’événement Concert de l’Académie Musicale de Gourdon à l’église des Cordeliers Gourdon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Gourdon

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