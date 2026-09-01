Concert de l’Académie Musicale de Gourdon à l’église des Cordeliers Gourdon
samedi 19 septembre 2026 · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Concert de l’Académie Musicale de Gourdon à l’église des Cordeliers
Église des Cordeliers Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Académie Musicale de Gourdon vous invite à leur concert
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Académie Musicale de Gourdon vous invite à leur concert. Venez découvrir leur répertoire allant de la période médiévale au XXème siècle !
.
Église des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 61 42 mariegastine@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate European Heritage Days, the Gourdon Music Academy invites you to their concert
L’événement Concert de l’Académie Musicale de Gourdon à l’église des Cordeliers Gourdon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Visitez la chapelle baroque Notre-Dame-des-Neiges !, Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Gourdon 18 septembre 2026
- Venez découvrir l’église Saint-Siméon-le-Stylite et sa chaire à prêcher, Église Saint-Siméon-Le-Stylite, Gourdon 18 septembre 2026
- Découvrez l’église Saint-Pierre de Gourdon et ses décors restaurés des XVIIe et XIXe siècles, Église Saint-Pierre, Gourdon 18 septembre 2026
- Découvrez le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine CIAP – Maison du Sénéchal, Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Gourdon 19 septembre 2026
- Visite guidée du village de Gourdon, Église Saint-Vincent de Gourdon, Gourdon 19 septembre 2026