Concert de l’Académie Musicale de Liesse à Précigné – Précigné, 14 mai 2025 20:00, Précigné.

Sarthe

Concert de l’Académie Musicale de Liesse à Précigné 12 Rue du Chanoine Calendini Précigné Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 20:00:00

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

Concert par les choeurs de garçons et orchestre à Précigné

Par les chœurs de garçons et les solistes de l’Académie, accompagnés par l’orchestre Léo Delibes.

Au programme Missa in Augustiis de Joseph Haydn, concerto pour cor de Mozart, « Come ye sons of art » de Purcell.

Concert à 20h, et cocktail musical à 21h30 .

12 Rue du Chanoine Calendini

Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire

English :

Concert by the boys’ choir and orchestra in Précigné

German :

Konzert von Knabenchor und Orchester in Précigné

Italiano :

Concerto del coro e dell’orchestra dei ragazzi a Précigné

Espanol :

Concierto del coro de niños y de la orquesta de Précigné

L’événement Concert de l’Académie Musicale de Liesse à Précigné Précigné a été mis à jour le 2025-05-09 par CDT72