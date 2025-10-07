Concert de l’Académie Musicale de Liesse à Précigné Précigné
12 Rue du Chanoine Calendini Précigné Sarthe
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2025-10-07 20:00:00
Concert « Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient
Nous avons la joie de vous annoncer que notre premier concert de l’année à Précigné sera donné au profit de l’association Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient !
Concert suivi d’un cocktail musical. .
