Concert de l’Académie Musicale de Liesse à Précigné Précigné

12 Rue du Chanoine Calendini Précigné Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-10-07 20:00:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Concert « Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient

Nous avons la joie de vous annoncer que notre premier concert de l’année à Précigné sera donné au profit de l’association Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient !

Concert suivi d’un cocktail musical. .

