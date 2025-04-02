Concert de l’Accordéon Club Saverne
Concert de l’Accordéon Club Saverne samedi 11 avril 2026.
Concert de l’Accordéon Club
Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert de l’Accordéon Club Avec le temps , spectacle anniversaire. .
Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org
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English :
L’événement Concert de l’Accordéon Club Saverne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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