Concert de l’Accordéon Club

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert de l’Accordéon Club Avec le temps , spectacle anniversaire. .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

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English :

L’événement Concert de l’Accordéon Club Saverne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région