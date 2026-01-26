Concert de l’ACLA Jacques Brel Jusqu’au bout du monde rue de la Charmille Lignières-Ambleville

Concert de l’ACLA Jacques Brel Jusqu’au bout du monde

rue de la Charmille La Charmille | Salle de réception Lignières-Ambleville Charente

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 21:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Venez retrouver l’univers poétique et intense de Jacques Brel porté par la voix habitée de Gérard Chambre accompagné d’une pianiste et d’un accordéoniste

.

rue de la Charmille La Charmille | Salle de réception Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 37 97 84 faucoulanche.martine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and rediscover the intense, poetic world of Jacques Brel, brought to life by the captivating voice of Gérard Chambre, accompanied by a pianist and accordionist.

L’événement Concert de l’ACLA Jacques Brel Jusqu’au bout du monde Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Cognac