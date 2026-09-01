Concert de Lady Nazca à La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard
samedi 17 octobre 2026 · Abbaye-Nouvelle · Léobard
Informations pratiques
Léobard
Concert de Lady Nazca à La Scénette
Abbaye-Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard Lot
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
La Scénette, le nouvel antre artistique de l'Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s'exprimer, vous propose un concert de Lady Nazca.
Envie d'un voyage poétique ? Les ingrédients piano, voix, contrebasse et paysage électro.
Artiste libre et inclassable aux sonorités voyageuses, inspirée par l'impressionnisme musical de Debussy, l'éclectisme bohème de Frida Kahlo, l'universalité poético-pop de Peter Gabriel, les jeux de mots de Gainsbourg, la plume de Nougaro…
La Scénette, le nouvel antre artistique de l'Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s'exprimer, vous propose un concert de Lady Nazca.
Envie d'un voyage poétique ? Les ingrédients piano, voix, contrebasse et paysage électro.
Artiste libre et inclassable aux sonorités voyageuses, inspirée par l'impressionnisme musical de Debussy, l'éclectisme bohème de Frida Kahlo, l'universalité poético-pop de Peter Gabriel, les jeux de mots de Gainsbourg, la plume de Nougaro…
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Abbaye-Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr
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English :
La Sc%E9nette, the new artistic hub at Abbaye Nouvelle %E0 L%E9obard, created to welcome and enable artists from all walks of life to express themselves, presents a concert by Lady Nazca.
Fancy a poetic journey? The ingredients: piano, vocals, double bass, and an electronic soundscape.
A free-spirited, unclassifiable artist with a wandering sound, inspired by Debussy’s musical impressionism, the %bohemian eclecticism of Frida Kahlo, the poetic-pop universality of Peter Gabriel, Gainsbourg’s wordplay, and Nougaro’s lyrics…
L’événement Concert de Lady Nazca à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gourdon