Concert de LAF'AIR à la Guinguette Bellocéenne Beaulieu-sur-Loire

samedi 19 juillet 2025.

Concert de LAF’AIR à la Guinguette Bellocéenne

Place du 11 Novembre Beaulieu-sur-Loire Loiret

Gratuit

Gratuit

19:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

2025-07-19

Ambiance festive à la Guinguette Bellocéenne de Beaulieu-sur-Loire le 12 juillet à 19h avec LAF’AIR ! Un concert live pour vibrer au rythme de reprises pop-rock et de bonne humeur. Entrée libre, buvette et petite restauration sur place.

Le vendredi 12 juillet à 19h, la Guinguette Bellocéenne vous donne rendez-vous pour un concert en plein air avec le groupe LAF’AIR ! Ce groupe dynamique vous fera vibrer avec un répertoire varié de reprises pop-rock, pour une soirée pleine d’énergie et de bonne humeur. Installez-vous dans le Parc de la Maison Marret, profitez de l’ambiance conviviale et laissez-vous emporter par la musique. Que vous veniez pour danser, chanter ou simplement passer un bon moment entre amis ou en famille, cette soirée promet d’être inoubliable. Buvette et petite restauration sur place pour accompagner votre soirée. Entrée libre. Venez nombreux vivre l’été en musique à Beaulieu-sur-Loire ! .

Place du 11 Novembre Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 28 17 45 guinguettesdeloire@gmail.com

English :

A festive atmosphere at the Guinguette Bellocéenne in Beaulieu-sur-Loire on July 12 at 7pm with LAF?AIR! A live concert to the rhythm of pop-rock covers and good humor. Free admission, refreshments and snacks on site.

German :

Festliche Stimmung in der Guinguette Bellocéenne in Beaulieu-sur-Loire am 12. Juli um 19 Uhr mit LAF?AIR! Ein Live-Konzert, um im Rhythmus von Pop-Rock-Covern und guter Laune zu schwingen. Freier Eintritt, Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Atmosfera di festa alla Guinguette Bellocéenne di Beaulieu-sur-Loire il 12 luglio alle 19.00 con LAF?AIR! Un concerto dal vivo a ritmo di cover pop-rock e buonumore. Ingresso libero, rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

¡Ambiente festivo en la Guinguette Bellocéenne de Beaulieu-sur-Loire el 12 de julio a las 19:00 h con LAF?AIR! Un concierto en directo a ritmo de versiones de pop-rock y buen humor. Entrada gratuita, refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Concert de LAF’AIR à la Guinguette Bellocéenne Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX