Concert de l’Alliance musicale de Sées à Macé Macé 28 juin 2025 20:30

Orne

Concert de l’Alliance musicale de Sées à Macé église Macé Orne

Un concert est organisé le samedi 28 juin à 20h30 à l’église de Macé au profit de la restauration de l’église de Saint-Aubin. Ce concert est organisé par l’association de Sauvegarde du patrimoine de Macé sur le thème « Mythes et Légendes ».

Participation libre

église

Macé 61500 Orne Normandie +33 2 33 28 74 79

English : Concert de l’Alliance musicale de Sées à Macé

A concert will be held on Saturday June 28 at 8:30 pm at the Macé church to raise funds for the restoration of the Saint-Aubin church. The concert is organized by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Macé on the theme of « Mythes et Légendes ».

Free admission

German :

Am Samstag, den 28. Juni um 20:30 Uhr findet in der Kirche von Macé ein Konzert zugunsten der Restaurierung der Kirche von Saint-Aubin statt. Das Konzert wird von der Association de Sauvegarde du patrimoine de Macé organisiert und steht unter dem Motto « Mythes et Légendes » (Mythen und Legenden).

Freie Teilnahme

Italiano :

Sabato 28 giugno, alle 20.30, nella chiesa di Macé, si terrà un concerto a favore del restauro della chiesa di Saint-Aubin. Il concerto è organizzato dall’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Macé sul tema « Miti e leggende ».

Ingresso libero

Espanol :

El sábado 28 de junio a las 20.30 h. se celebrará en la iglesia de Macé un concierto en favor de la restauración de la iglesia de Saint-Aubin. El concierto está organizado por la Association de Sauvegarde du Patrimoine de Macé sobre el tema « Mitos y leyendas ».

Entrada gratuita

