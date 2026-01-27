Concert de Lalo Zanelli

1, Les Parrots Rampoux Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 17:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Musicien aux multiples facettes, Lalo Zanelli a parcouru les sentiers du rock, du jazz, de la musique latino-américaine, du tango, du folklore argentin… Accompagné d'Erich Pralat et Claudio Gineste, venez profiter d'un instant suspendu lors de ce concert en plein air.

Musicien aux multiples facettes, Lalo Zanelli a parcouru les sentiers du rock, du jazz, de la musique latino-américaine, du tango, du folklore argentin… Accompagné d'Erich Pralat et Claudio Gineste, venez profiter d'un instant suspendu lors de ce concert en plein air.

.

1, Les Parrots Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 88 01 62 68 contact@cheminsdelapaix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A multi-faceted musician, Lalo Zanelli has traversed the paths of rock, jazz, Latin American music, tango, Argentine folklore? Accompanied by Erich Pralat and Claudio Gineste, come and enjoy a suspended moment during this open-air concert.

L’événement Concert de Lalo Zanelli Rampoux a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Gourdon