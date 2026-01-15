Concert de l’amitié Festival Romans d’Amour Valherbasse

Concert de l’amitié Festival Romans d’Amour

Village de Saint Bonnet de Valclérieux Valherbasse Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Concert de l’Amitié accueillera 3 groupes pour vous proposer du folk traditionnel, de la musique Irlandaise et du blues/ jazz.

Village de Saint Bonnet de Valclérieux Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 38 75 romansamour@gmail.com

English :

The Concert de l’Amitié will welcome 3 groups to perform traditional folk, Irish music and blues/jazz.

