Concert de l’amitié Festival Romans d’Amour Valherbasse
Village de Saint Bonnet de Valclérieux Valherbasse Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07
Le Concert de l’Amitié accueillera 3 groupes pour vous proposer du folk traditionnel, de la musique Irlandaise et du blues/ jazz.
Village de Saint Bonnet de Valclérieux Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 38 75 romansamour@gmail.com
English :
The Concert de l’Amitié will welcome 3 groups to perform traditional folk, Irish music and blues/jazz.
