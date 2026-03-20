Concert de lancement des Concertantes à l’EDHEC Henri Demarquette et Victor Demarquette Roubaix

Concert de lancement des Concertantes à l’EDHEC Henri Demarquette et Victor Demarquette

24 avenue gustave Delory Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09 21:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Les Rencontres Musicales présentent Les Concertantes, à l’EDHEC Business School de Lille.

Ces évènements ont pour ambition de faire de la musique classique un espace de rencontre et de transmission où l’excellence artistique dialogue avec l’énergie des jeunes générations.

Fondées par la pianiste et cheffe d’orchestre Romane Oren, Les Concertantes transforment l’auditorium de l’école — 700 places, piano Steinway de concert — en un lieu de référence pour les récitals, la musique de chambre et les projets artistiques d’envergure, ouvert à la fois aux étudiants, aux mélomanes et au grand public.

Chaque concert des Rencontres Musicales est précédé d’une conférence d’exception, conçue comme un laboratoire de réflexion entre art et business. Ces rencontres permettent d’appréhender le monde de la culture sous des angles multiples, avec des intervenants d’envergure internationale qui partagent leurs expériences, leurs visions et leurs savoir-faire.

Les Concertantes se distinguent également par leur volonté de mettre en lumière de jeunes talents une première partie de chaque concert est dédiée à un artiste émergent, lui offrant des conditions professionnelles d’expression aux côtés de grands interprètes. Cette rencontre intergénérationnelle constitue le cœur du projet offrir aux jeunes artistes une visibilité et une expérience professionnelles inestimables, tout en permettant au public d’accéder à des expériences musicales exigeantes et inspirantes.

La programmation des Concertantes se distingue par son éclectisme maîtrisé et son raffinement grands récitals, musique de chambre, dialogues entre musique et autres disciplines artistiques, créations contemporaines et formats innovants. Chaque détail — du choix du programme à l’expérience d’écoute — reflète une exigence de qualité exceptionnelle.

Romane Oren et son équipe ont pour ambition de créer dans la métropole lilloise un événement musical unique, un lieu où se rencontrent prestige artistique, engagement culturel et énergie de la jeunesse. Les Concertantes s’affirment ainsi comme un rendez-vous incontournable, contribuant au rayonnement culturel du territoire et à l’enracinement de la musique classique au cœur de la vie contemporaine.

Les Rencontres Musicales présentent Les Concertantes, à l’EDHEC Business School de Lille.

Ces évènements ont pour ambition de faire de la musique classique un espace de rencontre et de transmission où l’excellence artistique dialogue avec l’énergie des jeunes générations.

Fondées par la pianiste et cheffe d’orchestre Romane Oren, Les Concertantes transforment l’auditorium de l’école — 700 places, piano Steinway de concert — en un lieu de référence pour les récitals, la musique de chambre et les projets artistiques d’envergure, ouvert à la fois aux étudiants, aux mélomanes et au grand public.

Chaque concert des Rencontres Musicales est précédé d’une conférence d’exception, conçue comme un laboratoire de réflexion entre art et business. Ces rencontres permettent d’appréhender le monde de la culture sous des angles multiples, avec des intervenants d’envergure internationale qui partagent leurs expériences, leurs visions et leurs savoir-faire.

Les Concertantes se distinguent également par leur volonté de mettre en lumière de jeunes talents une première partie de chaque concert est dédiée à un artiste émergent, lui offrant des conditions professionnelles d’expression aux côtés de grands interprètes. Cette rencontre intergénérationnelle constitue le cœur du projet offrir aux jeunes artistes une visibilité et une expérience professionnelles inestimables, tout en permettant au public d’accéder à des expériences musicales exigeantes et inspirantes.

La programmation des Concertantes se distingue par son éclectisme maîtrisé et son raffinement grands récitals, musique de chambre, dialogues entre musique et autres disciplines artistiques, créations contemporaines et formats innovants. Chaque détail — du choix du programme à l’expérience d’écoute — reflète une exigence de qualité exceptionnelle.

Romane Oren et son équipe ont pour ambition de créer dans la métropole lilloise un événement musical unique, un lieu où se rencontrent prestige artistique, engagement culturel et énergie de la jeunesse. Les Concertantes s’affirment ainsi comme un rendez-vous incontournable, contribuant au rayonnement culturel du territoire et à l’enracinement de la musique classique au cœur de la vie contemporaine. .

24 avenue gustave Delory Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 80 80 09 09 romane.oren@rencontres-musicales-edhec.com

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English :

Les Rencontres Musicales present Les Concertantes, at the EDHEC Business School in Lille.

The aim of these events is to make classical music a place where artistic excellence meets the energy of the younger generation.

Founded by pianist and conductor Romane Oren, Les Concertantes transform the school?s 700-seat Steinway auditorium into a benchmark venue for recitals, chamber music and large-scale artistic projects, open to students, music lovers and the general public alike.

Each Rencontres Musicales concert is preceded by an exceptional conference, designed as a think-tank between art and business. These encounters provide an insight into the world of culture from multiple angles, with speakers of international stature sharing their experiences, visions and know-how.

The Concertantes are also distinguished by their commitment to spotlighting young talent: the first part of each concert is dedicated to an emerging artist, offering him or her professional conditions of expression alongside leading performers. This intergenerational encounter is at the heart of the project: offering young artists invaluable visibility and professional experience, while giving audiences access to demanding and inspiring musical experiences.

The Concertantes program is distinguished by its controlled eclecticism and refinement: major recitals, chamber music, dialogues between music and other artistic disciplines, contemporary creations and innovative formats. Every detail from the choice of program to the listening experience reflects a demand for exceptional quality.

Romane Oren and her team aim to create a unique musical event in the Lille metropolis, a place where artistic prestige, cultural commitment and youthful energy meet. In this way, Les Concertantes has established itself as a not-to-be-missed event, contributing to the cultural influence of the region and helping to establish classical music at the heart of contemporary life.

L’événement Concert de lancement des Concertantes à l’EDHEC Henri Demarquette et Victor Demarquette Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme