Concert de lancement Garçon, la note ! Adrien Marco Duo – Hôtel Epona Sens 27 juin 2025 21:00

Yonne

Concert de lancement Garçon, la note ! Adrien Marco Duo Hôtel Epona 97 Rue de la République Sens Yonne

2025-06-27 21:00:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Fin et puissant soliste, le guitariste autodidacte débute la guitare à 17 ans, en découvrant par hasard la musique de Django Reinhardt. Son jeu fulgurant et sensible fait de lui une des fines lames de la guitare présent sur la scène internationale. Le public retient toujours son identité forte après la rencontre du Trio. Adrien Marco, pose sa signature avec un jeu vif, aérien, et précis. .

Hôtel Epona 97 Rue de la République

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00

