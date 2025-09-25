Concert de Landry Verdy Espace culturel du Pays de Nay Nay
Concert de Landry Verdy Espace culturel du Pays de Nay Nay jeudi 25 septembre 2025.
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Concert pop folk francophone. À travers ses textes et mélodies sensibles, Landry Verdy raconte l'amour, les histoires du quotidien, des textes empreints d'humanité, tout en douceur…
Ce guitariste auteur-compositeur-interprète d'Orthez dévoilera son tour de chant en version acoustique. Landry Verdy chant, guitare et Luc Dabbadie basse
Tout public Sur réservation .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
