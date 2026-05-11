Concert de l’APREC Église de Chânes Chânes
Concert de l’APREC Église de Chânes Chânes dimanche 21 juin 2026.
Chânes
Concert de l’APREC
Église de Chânes Rue de l’église Chânes Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
L’Association Pour la Restauration de l’Eglise de Chânes organise son concert annuel à l’église.
Cette année, c’est avec Le Souffle de la Vallée du Barret , ensemble musical de l’Association Musicale de Brignais (69 ) composé d’une dizaine de sonneurs de cor des Alpes.
Ce cor pastoral a été utilisé pendant des siècles par les bergers des Alpes comme instrument d’appel, comme moyen de calmer les troupeaux pendant l’orage, et tout naturellement, il a donné naissance à un répertoire musical original.
La pratique du cor des Alpes étant très conviviale, chaque année ont lieu des rassemblements nationaux ou internationaux, qui réunissent plusieurs dizaines de sonneurs.
Les bénéfices de cette manifestation serviront à la rénovation de l’intérieur de l’église, rénovation menée en collaboration avec la municipalité. .
Église de Chânes Rue de l’église Chânes 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 71 65 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’APREC
L’événement Concert de l’APREC Chânes a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Chânes (Saône-et-Loire)
- Pour Manon et Éric Terrain de Foot Chânes 24 mai 2026