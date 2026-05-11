Concert de l’APREC Église de Chânes Chânes

Chânes

Concert de l’APREC

Église de Chânes Rue de l’église Chânes Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’Association Pour la Restauration de l’Eglise de Chânes organise son concert annuel à l’église.

Cette année, c’est avec Le Souffle de la Vallée du Barret , ensemble musical de l’Association Musicale de Brignais (69 ) composé d’une dizaine de sonneurs de cor des Alpes.

Ce cor pastoral a été utilisé pendant des siècles par les bergers des Alpes comme instrument d’appel, comme moyen de calmer les troupeaux pendant l’orage, et tout naturellement, il a donné naissance à un répertoire musical original.

La pratique du cor des Alpes étant très conviviale, chaque année ont lieu des rassemblements nationaux ou internationaux, qui réunissent plusieurs dizaines de sonneurs.

Les bénéfices de cette manifestation serviront à la rénovation de l’intérieur de l’église, rénovation menée en collaboration avec la municipalité. .

Église de Chânes Rue de l’église Chânes 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 71 65 35

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English : Concert de l’APREC

L’événement Concert de l’APREC Chânes a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)