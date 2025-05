Concert de Las Gabachas – Place de l’hôtel de Ville Vichy, 24 mai 2025 20:00, Vichy.

Allier

Concert de Las Gabachas Place de l’hôtel de Ville Maison des associations de Vichy Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

adhérents, jeunes 15-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi/RSA, personnes en situation de handicap, retraités

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24 21:45:00

Date(s) :

2025-05-24

Concert de clôture du festival Water is Memory 2025. Après la parade participative de l’après-midi, la journée se poursuivra en musique avec un concert du groupe Las Gabachas, où nous danserons, unis, vers un avenir plus harmonieux et prometteur.

Place de l’hôtel de Ville Maison des associations de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 33 86 75 contact@procedezebre.com

English :

Closing concert for the Water is Memory 2025 festival. After the afternoon’s participatory parade, the day will continue with a concert by the group Las Gabachas, where we will dance, united, towards a more harmonious and promising future.

German :

Abschlusskonzert des Festivals Water is Memory 2025. Nach der Mitmachparade am Nachmittag wird der Tag musikalisch mit einem Konzert der Gruppe Las Gabachas fortgesetzt, bei dem wir vereint in eine harmonischere und vielversprechendere Zukunft tanzen werden.

Italiano :

Concerto di chiusura del festival Acqua è Memoria 2025. Dopo la sfilata partecipativa del pomeriggio, la giornata proseguirà con la musica e il concerto del gruppo Las Gabachas, dove si ballerà, uniti, verso un futuro più armonioso e promettente.

Espanol :

Concierto de clausura del festival Agua es Memoria 2025. Tras el desfile participativo de la tarde, la jornada continuará con música y un concierto del grupo Las Gabachas, donde bailaremos, unidos, hacia un futuro más armonioso y prometedor.

