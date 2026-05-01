Valcabrère

CONCERT DE L’ASCENSION

BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 19:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Concert voix et orgue

Venez vivre un moment privilégié où les belles voix des élèves de l’Atelier Vocal l’Oiselière avec Sarah David, talentueuse soprano interprèteront des oeuvres classiques célèbres de musique sacrée. Ils seront accompagnés par Gérard Seel, organiste de la cathédrale de Saint Bertrand de Comminges et concertiste de grand talent.

Au programme Vivaldi, Bach, Haendel et Mozart .

BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 99 57 75 21

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English :

Voice and organ concert

L’événement CONCERT DE L’ASCENSION Valcabrère a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE