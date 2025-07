Concert de l’association Concerts en Orbiquet Place Foch Orbec

Concert de l’association Concerts en Orbiquet Place Foch Orbec samedi 19 juillet 2025.

Concert de l’association Concerts en Orbiquet

L’association Concerts en Orbiquet propose deux concerts dans le cadre du stage d’orchestre et de musique de chambre organisé à Orbec du 18 au 26 juillet 2025.

– Samedi 19 juillet 2025 à 18h30 Ladislav SZATHMARY au violoncelle et Olivier BOUET au piano

– Samedi 26 juillet 2025 à 20h00 orchestre symphonique du stage « Concerts en Orbiquet »

Direction Pascal MORVAN

Piano Olivier BOUET

English : Concert de l’association Concerts en Orbiquet

The Concerts en Orbiquet association is offering two concerts as part of the orchestral and chamber music workshop to be held in Orbec from July 18 to 26, 2025.

– Saturday, July 19, 2025 at 6:30 pm Ladislav SZATHMARY on cello and Olivier BOUET on piano

– Saturday, July 26, 2025, 8:00 pm « Concerts en Orbiquet » symphony orchestra course

Conductor: Pascal MORVAN

Piano Olivier BOUET

German : Concert de l’association Concerts en Orbiquet

Der Verein Concerts en Orbiquet bietet zwei Konzerte im Rahmen des Orchester- und Kammermusikkurses an, der vom 18. bis 26. Juli 2025 in Orbec organisiert wird.

– Samstag, 19. Juli 2025 um 18.30 Uhr Ladislav SZATHMARY am Violoncello und Olivier BOUET am Klavier

– Samstag, 26. Juli 2025 um 20.00 Uhr Symphonieorchester des Workshops « Concerts en Orbiquet »

Leitung: Pascal MORVAN

Klavier: Olivier BOUET

Italiano :

L’associazione Concerts en Orbiquet propone due concerti nell’ambito del corso di orchestra e musica da camera organizzato in Orbec dal 18 al 26 luglio 2025.

– Sabato 19 luglio 2025 alle 18.30 Ladislav SZATHMARY al violoncello e Olivier BOUET al pianoforte

– Sabato 26 luglio 2025 alle 20.00 orchestra sinfonica del corso « Concerts en Orbiquet »

Direttore: Pascal MORVAN

Pianoforte: Olivier BOUET

Espanol :

La asociación Concerts en Orbiquet ofrece dos conciertos en el marco del curso de orquesta y música de cámara organizado en Orbec del 18 al 26 de julio de 2025.

– Sábado 19 de julio de 2025 a las 18.30 h Ladislav SZATHMARY al violonchelo y Olivier BOUET al piano

– Sábado 26 de julio de 2025 a las 20:00 h orquesta sinfónica del curso « Concerts en Orbiquet

Director: Pascal MORVAN

Piano: Olivier BOUET

