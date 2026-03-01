Concert de l’Association pour le Développement Musical en Saintonge Salle des fêtes Villars-les-Bois
Concert de l’Association pour le Développement Musical en Saintonge Salle des fêtes Villars-les-Bois samedi 21 mars 2026.
Concert de l’Association pour le Développement Musical en Saintonge
Salle des fêtes Le Bourg Villars-les-Bois Charente-Maritime
Début : 2026-03-21 17:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
L’école de musique de l’ADMS de Saint-Hilaire-de-Villefranche, organise, avec la municipalité de Villars-les-Bois, un concert d’élèves.
Salle des fêtes Le Bourg Villars-les-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09
English :
The ADMS music school in Saint-Hilaire-de-Villefranche is organizing a student concert in conjunction with the municipality of Villars-les-Bois.
