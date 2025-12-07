Concert de l’association TOURNESOL Pleyben
L’association quimpéroise TOURNESOL dirigée par Bernard KALONN propose un concert en deux parties, des chants Gospel et africains puis le Requiem revisité de Mozart et Sussmayer.
Les choristes amateurs chantent a capella, sans partition, accompagnés de 3 musiciens, percussion accordéon et guitare.
Le concert a lieu à Pleyben en l’église de Saint Germain le dimanche 7 décembre à 16:00
Pas de réservation
10€ par personne, gratuit moins de 18 ans .
Eglise Saint Germain Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 68 66 40 47
