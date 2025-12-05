Concert de l’Atelier Chant Fasila Jouer au profit du Téléthon Brenouille

Concert de l’Atelier Chant Fasila Jouer au profit du Téléthon

Début : 2025-12-05 20:30:00

L’association Fasila Jouer vous invite à une soirée musicale solidaire le vendredi 5 décembre à 20h30, à la salle Daniel Balavoine de Brenouille

Sous la direction de Vincent Casalta, les choristes de l’atelier chant Fasila Jouer interpréteront de magnifiques chansons françaises pour le plaisir de tous.

La soirée se poursuivra dans la bonne humeur avec une soirée dansante animée gracieusement par DJ B/M, pour prolonger le plaisir et la générosité.

Entrée gratuite une urne sera à votre disposition pour recueillir vos dons au profit de la recherche médicale dans le cadre du Téléthon.

Venez nombreux partager un moment chaleureux et soutenir la recherche médicale dans une ambiance festive et conviviale ! .

Brenouille 60870 Oise Hauts-de-France +33 6 61 80 79 88

Concert by Atelier Chant Fasila Jouer in aid of the Telethon

Konzert des Atelier Chant Fasila Jouer zugunsten des Telethon

Concerto dell’Atelier Chant Fasila Jouer a favore di Telethon

Concierto del Atelier Chant Fasila Jouer a beneficio del Teletón

