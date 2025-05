Concert de l’atelier jazz de Luc Bartoli du Conservatoire Olivier Douchain – route du neuné Gerbépal, 23 mai 2025 20:00, Gerbépal.

Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-23 20:00:00

fin : 2025-05-23 22:00:00

2025-05-23

Concert de l’atelier jazz de Luc Bartoli du Conservatoire Olivier Douchain.

Entrée gratuite.Tout public

route du neuné Foyer Rural

Gerbépal 88430 Vosges Grand Est +33 6 85 36 33 94

English :

Concert by Luc Bartoli?s jazz workshop at the Olivier Douchain Conservatoire.

Free admission.

German :

Konzert des Jazz-Ateliers von Luc Bartoli des Konservatoriums Olivier Douchain.

Freier Eintritt.

Italiano :

Concerto del laboratorio jazz di Luc Bartoli al Conservatorio Olivier Douchain.

Ingresso libero.

Espanol :

Concierto del taller de jazz de Luc Bartoli en el Conservatorio Olivier Douchain.

Entrada gratuita.

L’événement Concert de l’atelier jazz de Luc Bartoli du Conservatoire Olivier Douchain Gerbépal a été mis à jour le 2025-05-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES