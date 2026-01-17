Concert de l’atelier lyrique, Église de Saint-Prest, Saint-Prest

Concert de l’atelier lyrique Dimanche 1 février, 15h00 Église de Saint-Prest Eure-et-Loir

Entrée libre. Gratuit pour les enfants, 10€ pour les adultes. Règlement sur place.

Un concert de l’atelier lyrique avec des extraits d’opéras en solo, duo et petits ensembles.

Ce concert est organisé en partenariat avec les associations « UNE NUIT POUR 2500 VOIX » et « CONSTANCE CLPGAA ».

Tous les bénéfices seront reversés à ces associations pour la lutte contre les cancers pédiatriques.

Classe de Delphine Malglaive

Accompagnement : Aroïa Macuso Jauregui

Église de Saint-Prest 76-78 Rue de la République, 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Des extraits d’opéras dans le cadre d’un concert pour la lutte contre les cancers pédiatriques

Agglo du Pays de Dreux – Illustrations : DR