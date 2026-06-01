CONCERT DE L’ATELIER LYRIQUE ET DU CHOEUR DE FEMMES OCTAVA Touille
CONCERT DE L’ATELIER LYRIQUE ET DU CHOEUR DE FEMMES OCTAVA Touille vendredi 26 juin 2026.
Touille
CONCERT DE L’ATELIER LYRIQUE ET DU CHOEUR DE FEMMES OCTAVA
ÉGLISE Touille Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
l’association La Bouche en Chœur a le plaisir de vous proposer un concert à l’église.
Sous la direction artistique de Caroline BONNAUD-CARDOSO et accompagnés par Virginie BOS au piano, nous vous proposons un programme riche et varié, de l’époque baroque à nos jours. De l’opéra à la mélodie, vous y entendrez des extraits d’œuvres de Vivaldi, Haendel, Mozart, Rossini, Fauré, Dvorak… La Bouche en Chœur s’attache à faire découvrir à un large public le répertoire classique et lyrique, peu habituel dans notre milieu rural mais source de tant d’émotions. .
ÉGLISE Touille 31260 Haute-Garonne Occitanie d.emma31@orange.fr
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English :
The La Bouche en Chœur association is pleased to present a concert at the church.
L’événement CONCERT DE L’ATELIER LYRIQUE ET DU CHOEUR DE FEMMES OCTAVA Touille a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE