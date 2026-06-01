Touille

CONCERT DE L’ATELIER LYRIQUE ET DU CHOEUR DE FEMMES OCTAVA

ÉGLISE Touille Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

l’association La Bouche en Chœur a le plaisir de vous proposer un concert à l’église.

Sous la direction artistique de Caroline BONNAUD-CARDOSO et accompagnés par Virginie BOS au piano, nous vous proposons un programme riche et varié, de l’époque baroque à nos jours. De l’opéra à la mélodie, vous y entendrez des extraits d’œuvres de Vivaldi, Haendel, Mozart, Rossini, Fauré, Dvorak… La Bouche en Chœur s’attache à faire découvrir à un large public le répertoire classique et lyrique, peu habituel dans notre milieu rural mais source de tant d’émotions. .

ÉGLISE Touille 31260 Haute-Garonne Occitanie d.emma31@orange.fr

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English :

The La Bouche en Chœur association is pleased to present a concert at the church.

L’événement CONCERT DE L’ATELIER LYRIQUE ET DU CHOEUR DE FEMMES OCTAVA Touille a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE