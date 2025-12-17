Concert de Laura Cox Le Molay-Littry

Concert de Laura Cox

Pionnière de la guitare sur internet, Laura Cox fait dorénavant partie des guitaristes rock incontournables en Europe.

Pionnière de la guitare sur internet, Laura Cox fait dorénavant partie des guitaristes rock incontournables en Europe. En quelques années, elle s’est fait une place sur les plus grandes scènes, partageant l’affiche avec des artistes de légende tels que les Guns n’ Roses, les Foo Fighters, Jeff Beck ou encore Deep Purple. Rien que ça. Laura Cox est de retour en force cette année avec son nouvel album. Le premier single révélé de cette nouvelle aventure No need to try harder ne vous laissera pas indifférent. Découvrez en quasi avant première son 4e album lors de son passage en Normandie. Un show exceptionnel vous attend.

Ouverture des portes à 19h30

Concert à découvrir en famille dès 6 ans

Bar sur place .

Salle des fêtes Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03 valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr

